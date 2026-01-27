Perrone, il gioiello del Como finito nel mirino di Juventus e Napoli

Il panorama del calciomercato italiano si arricchisce di un nome intrigante, destinato a far discutere nelle prossime settimane. La Juventus ha posato il suo sguardo scrupoloso su Máximo Perrone, il centrocampista argentino del Como che sta dimostrando tutto il suo talento in questa stagione di Serie A. Ma il club bianconero non è solo: anche il Napoli, sempre alla ricerca di elementi di qualità per il proprio centrocampo, avrebbe mostrato interesse per il ventitreenne.

Perrone, ex Manchester City e già convocato nella nazionale maggiore argentina del CT Lionel Scaloni, è diventato in pochi mesi un perno fondamentale del progetto del Como. Le sue caratteristiche tecniche e la sua visione di gioco lo hanno reso uno dei registi più interessanti del campionato, catturando l’attenzione dei club più ambiziosi.

Chi è Máximo Perrone, il perno argentino del Como

Classe 2003, Máximo Perrone è approdato in Italia nel luglio 2025, quando il Como ha investito una cifra stimata tra i 13 e i 15 milioni di euro per strapparlo al Manchester City. L’operazione si è rivelata subito un successo. Con un contratto valido fino al 2029, il giovane argentino si è rapidamente adattato al calcio italiano, imponendosi per intelligenza tattica, precisione nei passaggi e dinamismo.

Nella stagione in corso, Perrone ha collezionato 20 presenze in Serie A, contribuendo con 2 gol e 3 assist. Numeri che, uniti alla sua costanza di rendimento, ne hanno fatto un punto di riferimento per la squadra di Cesc Fàbregas. Secondo il noto portale Transfermarkt, il suo valore di mercato attuale è stimato in 25 milioni di euro, testimonianza tangibile della sua rapida crescita e del suo potenziale ancora inespresso.

Perché Perrone interessa alla Juventus (e non solo)

L’interesse della Juventus per Perrone non è casuale. I dirigenti bianconeri, guidati dal DS Marco Ottolini, stanno infatti pianificando il mercato estivo con grande attenzione. Il centrocampo è un reparto su cui si intende intervenire per trovare un profilo di regia pura, dotato di tecnica sopraffina e in grado di dettare i tempi del gioco. Caratteristiche che Máximo Perrone incarna perfettamente e che, attualmente, sarebbero assenti nella rosa a disposizione dell’allenatore Luciano Spalletti.

Tuttavia, la strada per la Juventus non sarà in discesa. Oltre alla forte concorrenza del Napoli, la trattativa dovrà affrontare l’ostacolo rappresentato dal legame a lungo termine del giocatore con il Como. Il club lariano, con il giocatore sotto contratto per altri tre anni e mezzo, non ha alcuna fretta di cedere il proprio gioiello e potrebbe alzare notevolmente l’asticella della trattativa, puntando su una vera e propria asta estiva tra i club interessati.

La partita di mercato si giocherà a giugno

La situazione appare chiara: Máximo Perrone è ufficialmente diventato un obiettivo di prestigio per il calcio italiano di alto livello. Mentre il Como può godere delle sue prestazioni fino a fine stagione, consapevole di avere in squadra un asset dal valore crescente, la Juventus e il Napoli inizieranno a muoversi dietro le quinte.

La vera partita, quella che deciderà il futuro del talento argentino, si giocherà a partire dal prossimo giugno. Sarà allora che si capirà quale dei due giganti del calcio italiano, o forse una sorpresa estera, riuscirà a presentare l’offerta più convincente per il Como e il progetto più allettante per lo stesso Perrone. Una trattativa da seguire con attenzione, che potrebbe regalare un colpo di mercato di primo piano.