Perin tra Juventus e Genoa: l’ipotesi ritorno prende quota

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 17 Novembre 2025 · Aggiornato il 17 Novembre 2025

Un’idea che torna attuale

Il nome di Mattia Perin è tornato a circolare con forza attorno al Genoa, che sta valutando la possibilità di riportare il portiere in rossoblù nella seconda parte della stagione 2025-26. Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, il giocatore della Juventus sarebbe felice di tornare a Genova, piazza dove ha lasciato ricordi positivi e una forte identità sportiva. Al momento non esistono contatti ufficiali, e la struttura dell’operazione rimane tutta da definire.

La visione di De Rossi

Il nuovo tecnico Daniele De Rossi ha espresso stima per Perin, considerandolo un profilo adatto a guidare il reparto arretrato con esperienza e autorevolezza. La sua presenza nello spogliatoio avrebbe un impatto immediato, e questo apre a valutazioni interne sempre più concrete. Per il Genoa, l’arrivo di un portiere di questo livello rappresenterebbe un valore aggiunto, soprattutto in un’annata che richiede affidabilità e continuità.

La posizione della Juventus

Secondo Tuttosport, siamo ancora nella fase delle ipotesi. L’unica opzione realmente praticabile sarebbe un prestito semestrale, al momento considerato lo scenario più realistico. La Juventus non ha ricevuto offerte formali e attende di capire se Perin cercherà davvero un trasferimento. Ciò che significa realmente è che la partenza dipenderà anche dalle alternative disponibili in casa bianconera.

Il dossier resta aperto. Se le condizioni dovessero allinearsi, il ritorno al Genoa potrebbe diventare molto più di una semplice suggestione.

