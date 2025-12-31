Perin resta alla Juventus: respinta l’offerta del Genoa

Perin non si muove: decisione netta della Juventus

La linea della Juventus è chiara e definitiva. Mattia Perin resterà a Torino. Come riportato da Matteo Moretto, il club bianconero ha respinto l’offerta del Genoa, comunicando al Grifone la volontà di non privarsi del portiere classe 1992 in questa fase della stagione. Una scelta che va oltre la semplice valutazione tecnica.

Il no all’offerta del Genoa

L’interesse del Genoa era concreto e l’operazione sembrava ben avviata. Tra Perin e il club ligure, infatti, esisteva già un accordo totale. La Juventus, però, ha deciso di alzare il muro, ritenendo il portiere una risorsa fondamentale per equilibrio e affidabilità all’interno dello spogliatoio. Lasciarlo partire a gennaio avrebbe imposto un intervento immediato sul mercato, scenario che la dirigenza ha preferito evitare.

Un ruolo chiave nello spogliatoio bianconero

Al di là delle presenze in campo, Perin è considerato una figura di riferimento nello spogliatoio della Juventus. Leadership, professionalità e rendimento quando chiamato in causa hanno pesato nella decisione finale. Per questo motivo, ogni discorso è stato rinviato almeno all’estate.

Le alternative del Genoa tra i pali

Il Genoa, preso atto della chiusura bianconera, guarda ora altrove. Secondo Sky, il club rossoblù sta monitorando con attenzione la situazione di Mandas della Lazio, profilo ritenuto interessante per affidabilità e prospettiva. Il mercato dei portieri resta aperto, ma Perin non sarà protagonista.