Perin-Genoa, accordo totale: manca solo l’intesa con la Juventus

Il Genoa accelera per il ritorno di Perin

Il Genoa spinge con decisione sul mercato e punta a chiudere uno dei dossier più caldi di questa fase: il ritorno di Mattia Perin. Il portiere della Juventus è pronto a rientrare in Liguria, piazza che conosce bene e nella quale ha già lasciato un segno importante in due diverse esperienze.

Accordo totale tra Perin e il Genoa

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, tra Perin e il Genoa l’intesa è già totale. Il classe 1992 ha dato piena disponibilità al trasferimento, spinto dalla volontà di tornare protagonista con continuità in Serie A. Un segnale chiaro, che conferma come la scelta del portiere sia ormai definita.

Juventus-Genoa, resta da limare la distanza economica

L’operazione è ora nelle mani dei due club. Tra Juventus e Genoa permane una distanza di circa un milione di euro, ma il gap si è notevolmente ridotto nelle ultime ore. La sensazione è che la trattativa sia entrata nella fase decisiva, con margini concreti per arrivare alla fumata bianca a breve.

Tempistiche e scenario

Il Genoa vorrebbe chiudere rapidamente, possibilmente entro il corso della settimana, per consegnare il portiere allo staff tecnico il prima possibile. Perin, che ha vestito la maglia rossoblù dal 2013 al 2018 e nella stagione 2020/21, rappresenterebbe un rinforzo di esperienza e affidabilità. Il ritorno a casa è vicino: ora serve l’ultimo passo tra Juventus e Genoa.