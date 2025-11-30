Samuele Zarlenga · Pubblicato il 30 Novembre 2025

Con l’arrivo di Raffaele Palladino, la speranza di tutto l’ambiente dell’Atalanta è di ritrovare continuità di risultati e risalire la classifica dopo i punti persi nell’avvio di stagione sotto la guida di Ivan Juric. In tal senso, la partita di questo pomeriggio contro la Fiorentina sarà fondamentale per iniziare la risalita verso le posizioni di vertice e, nel pre-partita del match, il ds Luca Percassi ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole.

La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.

ATALANTA, PERCASSI: “PALLADINO MI HA COLPITO PER LA SUA SEMPLICITÀ. DOBBIAMO RECUPERARE TERRENO IN CAMPIONATO E IN CHAMPIONS”

ATALANTA-FIORENTINA – “Abbiamo bisogno di fare una prestazione al livello di quella di mercoledì, ci aspetta una gara molto difficile e la affronteremo nel migliore dei modi. I 13 punti in classifica? Dobbiamo fare di più, i punti son quelli che abbiamo e dobbiamo conquistarcene di più sul campo, meritandoceli già da stasera. Magari c’è stata anche un po’ di sfortuna. Palladino? Mi ha colpito per la semplicità“.

OBIETTIVO – “Il nostro obiettivo è far bene ogni partita, abbiamo bisogno di recuperare terreno in campionato, anche se sappiamo quanto è difficile. Sappiamo poi anche quanto sono importanti i punti in Champions. Sarebbero entrambi grandi traguardi“.

Oltre a “Percassi: “L’Atalanta deve recuperare terreno dappertutto”” leggi anche: