Pepito Rossi si racconta: “Ero a un passo dalla Juventus, poi…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 5 Aprile 2025 · Aggiornato il 6 Aprile 2025

Giuseppe Rossi, alias Pepito, ha raccontato un aneddoto molto particolare riguardante un trasferimento, saltato all’ultimo, alla Juventus

PEPITO ROSSI JUVENTUS – Non avrà raggiunto gli stessi successi, in termini di palmarès e trofei conquistati, di un altro Rossi, Paolo, ma lo ricordava tremendamente a Mister Bearzot per il modo di giocare. Pepito, in ogni caso e nonostante i tantissimi infortuni che ne hanno minato la definitiva consacrazione in Italia, ha trovato il modo di lasciare il segno nel mondo del calcio per una tecnica sopraffina e numeri di tutto rispetto: 130 reti in 354 presenze. E in un’intervista rilasciata ai microfoni di calciomercato.com, Giuseppe Rossi, reduce dalla partita d’addio al calcio a Firenze, ha raccontato un aneddoto riguardante un trasferimento alla Juventus saltato proprio all’ultimo. Il Villarreal, allora proprietario del cartellino dell’ex attaccante, rinunciò ai denari messi sul piatto dalla Vecchia Signora per ottenere le prestazioni di Rossi:

“Confermo. Fui vicinissimo al passaggio alla Juventus, con la società che mi prospettò di sostituire Del Piero, giunto al termine della propria carriera in bianconero. L’offerta giunse sul tavolo del Villarreal esattamente un mese dopo quella del Barcellona, altro club che mi aveva prospettato un’avventura in una big del calcio europeo”.

Rossi-Juventus, nessun rimpianto: “Non me la sentii per diverse ragioni”

“Il club avrebbe anche potuto giudicare sufficienti i 30 milioni proposti dalla Juventus, ma i dirigenti non se la sentirono di completare un’altra cessione dopo quella di Santi Cazorla. A dir la verità, io stesso temevo non potesse essere il momento giusto per fare un tale sgarbo al Villarreal e, al contempo, trasferirmi in un club pieno di incognite come quello bianconero, all’epoca. A quel punto, ho chiesto un incontro con il DS spiegando loro che la proposta della Juventus era molto vantaggiosa anche per me: bisognava adeguare il contratto”, ha raccontato Pepito Rossi ai microfoni del portale.