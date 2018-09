“Pensieri e parole EC”, la redazione si chiede: che succede alla Roma?

La redazione commenta il momento giallorosso. Che ne pensate?

“Pensieri e parole” del lunedì vede alcuni commenti della redazione soffermarsi sul brutto momento della Roma, attesa in una settimana da due derby: quello con il Frosinone e quello capitolino contro la Lazio.

Raffaele Campo: “Una chiamata di Montella non la condividerei, però Di Francesco non sta capendo più nulla. Florenzi, Manolas, Kolarov, Nzonzi, Pastore, De Rossi, Under/Perotti/Kluivert/El Shaarawy per due maglie in fascia e poi Dzeko… Non vedo una brutta squadra e non la vedo indebolita. Se metti Zaniolo titolare al Bernabeu contro il Real Madrid e Marcano, forse non è Monchi il problema… Hanno venduto Nainggolan che l’anno scorso ha reso poco e Alisson e Strootman che volevano andare via“.

Enzo Chichierchia: “In caso di cambio in panchina, proverei a convincere Conte…Enzo: “Chissà se è un prlema di spogliatoio, vederli giocare la momento è una pena. Il centrocampo è stato costruito malino, qualcosa è successo, anche Karsdorp… Manca un Allan. Opterei al momento per un centrocampo a due con De Rossi e Nzonzi per coprire la difesa, serve ritrovare sicurezza perchè subisce torppo. Vedo un 4-2-3-1 con Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Nzonzi, Under, Pastore, Perotti e Dzeko“.

Alessandro Autieri: “Piazza folle Roma… anche quest’anno ha una rosa per arrivare seconda tranquillamente. Forse il centrocampo è mal assortito, vedere Pellegrini e Cristante rendere così poco è preoccupante, a prescindere dal modulo. Sarebbe una follia mandar via Di Francesco. Mercoledì il Frosinone: secondo me ieri peggio del 5-0 subito in casa contro la Sampdoria… In generale, dico che non si ha pazienza e si può partire male dopo una stagione come l’ultima”.

