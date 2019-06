Pellissier: “Non facile trovare un allenatore da Chievo, le pressioni devi crearle”

Sergio Pellissier, ospite di “Calciomercato l’originale” su Sky ha parlato del profilo del prossimo allenatore del ChievoVerona. Queste le sue dichiarazioni in merito:



“Si cercano allenatori che devono essere adatti al Chievo, non è facile perché non hai la tifoseria grande dove ti aspetti o la tanta pressione: devi cercare di creartela, far sentire i giocatori con la pressione giusta, altrimenti rischi di fare una brutta figura“.

Per ripartire, dopo tanti anni, dalla Serie B, i nomi al momento accostati alla panchina clivense sono quelli di due ex Chievo come Michele Marcolini e Italiano.

