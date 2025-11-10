Pellegrino colpisce il Milan e si candida per le primarie del mercato

Anthony Ferrara · Pubblicato il 10 Novembre 2025 · Aggiornato il 10 Novembre 2025

Il centravanti del Parma, Mateo Pellegrino, ha fornito un’ottima prestazione contro il Milan; l’argentino è sulla lista per il mercato, ma…

MILAN PELLEGRINO MERCATO – Tanto garbato fuori, quanto battagliero in campo. Mateo Pellegrino ha mostrato molti lati di sé nel corso di una serata nella quale avrebbe dovuto convincere il Diavolo a puntare anche sulle sue prestazioni, per il futuro. I presenti in conferenza stampa non hanno potuto non notare l’educazione nel ringraziare i giornalisti in sala stampa a ogni domanda ricevuta, così come la capacità di lottare su ogni pallone in campo. Il centravanti argentino del Parma è ufficialmente uno dei candidati per le primarie del mercato rossonero, anche se a gennaio appare improbabile una sua partenza verso Milanello.

Secondo quanto riferito da Sportitalia, l’attaccante dovrebbe restare in Emilia per caricarsi sulle possenti spalle i propri compagni verso la salvezza, così come accaduto nella seconda parte della scorsa stagione. Il club crociato non avrebbe nessuna intenzione di privarsene: troppo importante il suo apporto sia da centravanti singolo che in coppia, al fianco di Patrick Cutrone. Poi, pur mostrando ampiamente le proprie qualità da attaccante boa, il bottino di reti segnate non indicherebbe ancora un rendimento da big. Cinque reti sino a questo momento della stagione, tre delle quali in Coppa Italia: il CV è ancora da aggiornare in termini di gol.

Nonostante ciò, il classe 2001 pare essersi giocato al meglio tutte le chances di colpire gli uomini di mercato rossoneri. Tanta garra argentina, un incrocio dei pali centrato su colpo di testa da posizione quasi impossibile e un’ottima capacità di far salire la squadra nei momenti più complicati e di forcing del Milan. Grande garbo caratteriale e cattiveria agonistica in campo. Pellegrino colpisce per doti tecniche e umane; afferma di pensare solamente al Parma, ma di essere affascinato dal rossonero. Il mercato, però, è ancora lontano.