ESCLUSIVA EC – Pelayo Morilla, ecco il talento spagnolo corteggiato da mezza europa

PELAYO MORILLA JUVENTUS – Dopo essere entrato nella lista dei 60 migliori talenti nati nel 2001, Pelayo Morilla è entrato nel mirino di alcune big europee.

Infatti, secondo quanto raccolto in esclusiva da EuropaCalcio.it, il giovane talento spagnolo dello Sporting Gijon – che ha già debuttato in LaLiga2 e in Copa del Rey – è corteggiato da Manchester City, Valencia, Barcellona e Real Madrid.

PELAYO MORILLA JUVENTUS – Queste compagini avrebbero già formulato un’offerta importante alla compagine rojoblanca. Tra queste, si aggiungono anche Juventus e Roma, con i bianconeri in pole rispetto ai giallorossi. Infatti, nei giorni scorsi, c’è stato un incontro tra la dirigenza di Corso Galileo Ferraris e l’entourage di Pelayo Morilla.

Ala sinistra, dotato di ottima tecnica e visione di gioco, Pelayo Morilla diventerà a breve uno dei crack del calcio europeo e mondiale.

