Pedro vuole restare alla Lazio: pronto il rinnovo fino ai 39 anni

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 8 Maggio 2025 · Aggiornato il 8 Maggio 2025

Pedro pronto a prolungare la sua avventura con la Lazio

L’attaccante spagnolo Pedro, attualmente in forza alla Lazio, ha manifestato apertamente la volontà di proseguire la propria carriera calcistica almeno fino ai 39 anni. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il giocatore ha dichiarato di sentirsi pienamente soddisfatto della sua esperienza con il club biancoceleste e di desiderare un’estensione del contratto in scadenza. Le trattative per il prolungamento sono già in corso e vi è un clima di fiducia reciproca tra le parti, segno che l’accordo potrebbe concretizzarsi a breve.

Fabiani conferma: rinnovo vicino per Pedro

Il direttore sportivo Angelo Fabiani ha confermato che il rinnovo di Pedro con la Lazio è una priorità, aggiungendo che il club è felice di proseguire il rapporto con un professionista esemplare. Non solo: Fabiani ha anche sottolineato che, una volta conclusa la carriera da calciatore, Pedro avrà comunque spazio nel progetto della società capitolina. Un attestato di stima che il calciatore ha accolto con entusiasmo, definendolo un gesto profondamente apprezzato.

Un futuro da allenatore nel mirino

Oltre a prolungare la sua attività da giocatore, Pedro ha rivelato di star considerando l’idea di intraprendere la carriera da allenatore. Sebbene non abbia ancora preso una decisione definitiva in merito, ha espresso curiosità verso tale percorso, indicando che restare nel mondo del calcio è una prospettiva concreta per il suo futuro.

Esperienza e leadership al servizio della Lazio

Con il suo bagaglio di esperienza maturato in Liga, Premier League e ora in Serie A, Pedro rappresenta per la Lazio un punto di riferimento sia in campo sia nello spogliatoio. Il rinnovo del suo contratto non solo rafforza la rosa biancoceleste, ma conferma anche l’ambizione della società di valorizzare figure carismatiche e professionali nel lungo termine.

