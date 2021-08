Pedro era arrivato alla Roma nell’estate 2020 dopo cinque annate al Chelsea come un grande colpo, ma non ha mai brillato particolarmente. L’ex Barcellona ha messo insieme nella sua prima stagione nel calcio italiano 40 presenze, di cui 30 da titolare, con 6 reti e 7 assist in tutte le competizioni. In Serie A, in particolare, ha collezionato 27 apparizioni impreziosite da 5 reti e 2 assist.