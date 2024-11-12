Pedro e la sua Lazio, ancora insieme: il rinnovo è alle porte

Redazione · Pubblicato il 12 Novembre 2024

LAZIO PEDRO RINNOVO – Pedro sembrava sul punto di lasciare la Lazio quest’estate, attratto da proposte provenienti da campionati meno impegnativi e più remunerativi, come quelli in Arabia Saudita e negli Stati Uniti.

Ma, contro ogni previsione, ha scelto di rimanere e dimostrare di poter ancora fare la differenza. Questa stagione, il 37enne spagnolo si è rivelato fondamentale per la Lazio, sia in Serie A sia in Europa League, segnando sei gol e contribuendo all’ottimo avvio dei biancocelesti.

L’IMPATTO DI BARONI E LA FIDUCIA RITROVATA

Il cambio di panchina ha avuto un impatto decisivo sulla carriera di Pedro alla Lazio. Con l’arrivo di Baroni, il ruolo dell’attaccante è stato valorizzato, passando da riserva in campionato a titolare nelle ultime sfide di Serie A.

Baroni ha compreso l’importanza di Pedro non solo come calciatore, ma anche come figura di esperienza e leadership, capace di trasmettere motivazione all’interno dello spogliatoio. Questo nuovo clima di fiducia ha permesso a Pedro di esprimersi al massimo, diventando un pilastro per la squadra.

PEDRO: RINNOVO E FUTURO DA DIRIGENTE IN CASA LAZIO?

Con il contratto in scadenza a giugno, la Lazio si prepara a discutere un eventuale prolungamento. Il presidente Lotito e il tecnico Baroni sarebbero favorevoli a un altro anno in biancoceleste per l’attaccante, viste le sue ottime prestazioni e il legame costruito con la squadra.

Tuttavia, Pedro vuole prendersi il tempo necessario prima di prendere una decisione definitiva, valutando il suo stato di forma e le sue motivazioni per continuare ad alti livelli.

La società, inoltre, intravede in lui un potenziale futuro dirigenziale, una possibilità che Lotito stesso avrebbe accennato scherzosamente. La prospettiva di un ruolo interno al club potrebbe rappresentare un’opzione interessante per Pedro una volta che deciderà di appendere le scarpe al chiodo.

UN FUTURO ANCORA TUTTO DA SCRIVERE

L’avventura di Pedro con la Lazio sembra destinata a proseguire, ma con prudenza e riflessione. La sua storia in biancoceleste è la prova di come un calciatore possa rinascere anche nelle fasi avanzate della carriera, trovando nuove motivazioni e sfide.

Mentre i tifosi sperano di vederlo ancora a lungo sul campo, Pedro si prepara a scrivere un ulteriore capitolo di successo, continuando a dare il massimo per il club e per se stesso.

