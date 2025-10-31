Samuele Zarlenga · Pubblicato il 31 Ottobre 2025 · Aggiornato il 31 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Le strade di Pedro e della Lazio si divideranno il prossimo giugno. Questa la decisione presa dal fuoriclasse spagnolo e annunciata nel post-partita della gara contro il Pisa, terminata sul punteggio di 0-0. L’ex Barcellona vuole terminare la sua avventura in biancoceleste provando a riportare la Lazio in Europa, obiettivo che al momento appare complicato visto l’undicesimo posto in classifica occupato dalla compagine di Sarri.

PEDRO: “SARÀ LA MIA ULTIMA STAGIONE ALLA LAZIO E VOGLIO RIPORTARLA IN EUROPA”

Queste le parole di Pedro ai microfoni di DAZN: “Questa, anche per questioni anagrafiche, sarà la mia ultima stagione alla Lazio e farò di tutto per lasciarla dove merita, in Europa. Ringrazio tutto l’ambiente per come sono stato accolto e trattato in questi anni e fino alla fine aiuterò la Lazio a conquistare un posto in Europa. Anche la Coppa Italia è una buona opportunità per cercare di riconquistare un posto in Europa.”

Sulla partita: “Non sfruttiamo le occasioni da goal che creiamo e questo poi lo paghiamo, se avessimo segnato nel primo tempo avremmo cambiato la partita. In difesa stiamo facendo bene, anche questo è importante. Peccato non aver dato continuità di risultati alla bella vittoria contro la Juventus. Io falso 9? In questo momento per me è meglio giocare dietro alla punta, è una posizione che conosco bene avendoci già giocato in passato, anche se ovviamente è diverso farlo adesso rispetto a quando avevo 22 anni”.

Addio alla Lazio, ma non al calcio giocato: “Quanti anni giocherò ancora? È difficile per me dirlo, voglio sfruttare ogni allenamento ma ogni giorno che passa è più vicino al ritiro“.

Oltre a Pedro annuncia l’addio: “Questo sarà il mio ultimo anno alla Lazio” leggi anche: