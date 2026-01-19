Pedro, addio alla Lazio: il Tenerife chiama, ma il futuro è aperto

Pedro Rodríguez ha ufficialmente annunciato che questa sarà la sua ultima stagione con la maglia della Lazio. Mentre si avvicina il commiato dalla capitale, il campione del mondo spagnolo ha confermato con gratitudine l’interesse mostrato dal CD Tenerife, società delle Isole Canarie, sua terra natale.

Un futuro da decidere, tra il campo e il ritiro

Sebbene l’interesse del club spagnolo sia per lui «molto importante», Pedro ha sottolineato la complessità di un eventuale trasferimento. La sua priorità assoluta rimane concludere al meglio l’esperienza con i biancocelesti, aiutando la squadra a centrare l’obiettivo Europa. A 38 anni, il veterano non esclude ancora alcuna opzione per la prossima stagione, mantenendo aperte sia l’ipotesi di continuare a giocare che quella del ritiro.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Un eroe in corsa per un addio con l’onore delle armi

La decisione di lasciare la Lazio giunge dopo una stagione di ottime prestazioni, in cui Pedro ha dimostrato di essere ancora un giocatore decisivo. Il suo desiderio è ora quello di congedarsi dai tifosi laziali in modo degno, lasciando il club in una posizione di prestigio. Mentre la dirigenza della Lazio pianifica il futuro, il prossimo capitolo della carriera di Pedro, che potrebbe portarlo al Tenerife o altrove, resta tutto da scrivere.