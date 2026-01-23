Pazza Inter: inizio shock, poi 6-2 al Pisa
Inter, Dimarco nella foto archivio © Stefano D’Offizi
Dopo le fatiche di Champions League e la sconfitta casalinga contro l’Arsenal, tre giorni dopo è ancora match ufficiale per l’Inter che a San Siro apre la ventiduesima giornata di Serie A ospitando il Pisa.
Primi venti minuti shock per la squadra di Chivu: doppietta di Moreo, allenatore dell’Inter che effettua cambi per dare una scossa – tra questi un Dimarco in grande forma – e gara rimessa in piedi con il rigore di Zielinski e Lautaro Martinez; prima dell’intervallo, arriva addirittura la completa rimonta grazie a Pio Esposito.
Nel finale di gara, padroni di casa che dilagano con lo stesso Dimarco , Bonny all’86’ ed infine Mhkitarian al 93′.
Pisa ancora una volta senza punti e resta ultimo in classifica insieme all’Hellas Verona: l’Inter capolista, invece, porta rispettivamente a sei e nove punti il divario con Milan e Napoli impegnati domenica contro Roma e Juventus.
Nel prossimo turno, l’Inter affronterà in trasferta la Cremonese mentre gara casalinga per i toscani che ospiteranno il Sassuolo.