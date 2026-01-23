 Salta al contenuto
Pazza Inter: inizio shock, poi 6-2 al Pisa

Alessandro Collu
1 min
Inter Dimarco
Foto © Stefano D'Offizi

Inter, Dimarco nella foto archivio © Stefano D’Offizi

Dopo le fatiche di Champions League e la sconfitta casalinga contro l’Arsenal, tre giorni dopo è ancora match ufficiale per l’Inter che a San Siro apre la ventiduesima giornata di Serie A ospitando il Pisa.

Primi venti minuti shock per la squadra di Chivu: doppietta di Moreo, allenatore dell’Inter che effettua cambi per dare una scossa – tra questi un Dimarco in grande forma – e gara rimessa in piedi con il rigore di Zielinski e Lautaro Martinez; prima dell’intervallo, arriva addirittura la completa rimonta grazie a Pio Esposito.

Nel finale di gara, padroni di casa che dilagano con lo stesso Dimarco , Bonny all’86’ ed infine Mhkitarian al 93′.

Pisa ancora una volta senza punti e resta ultimo in classifica insieme all’Hellas Verona: l’Inter capolista, invece, porta rispettivamente a sei e nove punti il divario con Milan e Napoli impegnati domenica contro Roma e Juventus.

Nel prossimo turno, l’Inter affronterà in trasferta la Cremonese mentre gara casalinga per i toscani che ospiteranno il Sassuolo.

