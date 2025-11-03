Pavlovic, l’uomo nuovo di Allegri che ha conquistato il Milan
Pavlovic, da esubero a leader del Milan
Il Milan di Massimiliano Allegri ha trovato in Strahinja Pavlovic una delle certezze più solide della stagione 2025/26. Il difensore serbo, protagonista del successo per 1-0 contro la Roma, si è imposto come elemento chiave nella retroguardia rossonera grazie a prestazioni di grande intensità e maturità tattica. Non solo difesa: il suo contributo offensivo ha ampliato le soluzioni del tecnico, rendendolo un perno anche nella costruzione dal basso.
Il retroscena del mancato addio
Solo pochi mesi fa, Pavlovic era vicino a lasciare Milanello. Il Crystal Palace aveva messo sul tavolo un’offerta da 30 milioni di euro, ma Allegri si oppose, deciso a valutarlo di persona. La scelta si è rivelata vincente: il tecnico ha costruito attorno a lui una linea difensiva “mobile” capace di esaltare le sue doti, facendone uno dei giocatori più determinanti dell’attuale Serie A.
La crescita sotto Allegri
Lo stesso Pavlovic ha riconosciuto l’importanza dell’allenatore: “Mister Allegri mi ha migliorato come giocatore e ci ha reso più squadra”. I numeri lo confermano: oltre il 64% di contrasti vinti, 61% nei duelli e 2 gol stagionali. In 12 presenze, sempre da titolare, il serbo si è guadagnato la fiducia totale del suo allenatore. Il Milan ha trovato il suo nuovo leader silenzioso, simbolo di solidità e carattere.
