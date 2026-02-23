Pavard, stagione in salita a Marsiglia: l’Inter teme il ritorno

Un anno per rilanciarsi, ma finora la stagione di Benjamin Pavard al Marsiglia è stata più ombre che luci. Il difensore francese di proprietà dell’Inter, rischia di trasformare il prestito in Ligue 1 in un rebus di mercato per i nerazzurri. Tra il minutaggio a scendere e le critiche dell’ambiente OM, appare difficile il diritto di riscatto fissato a 15 milioni che venga esercitato. E a Milano osservano con attenzione, consapevoli che il dossier Pavard potrebbe riaprirsi già in estate.

Le critiche e il cambio tecnico: l’OM riflette

Arrivato Oltralpe nell’ultimo giorno del mercato estivo con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto, l’ex Lille e Bayern Monaco doveva rappresentare esperienza internazionale e leadership difensiva immediatamente spendibile. I numeri stagionali, 28 presenze complessive tra Ligue 1, Coppa di Francia e Champions, narrano di una presenza pressoché costante ma non incisiva, per lo meno non tanto quanto era lecito aspettarsi da un giocatore della sua caratura. Un rendimento altalenante che non ha convinto pienamente.

Con De Zerbi in panchina, la sensazione era che il transalpino non fosse considerato centrale per il progetto tecnico dell’immediato futuro. L’avvicendamento con il nuovo mister Habib Beye apre scenari diversi, ma non cancella le perplessità accumulate nei mesi precedenti. In casa Marsiglia il riscatto resta una valutazione aperta, legata sia al finale di stagione sia alle nuove gerarchie difensive.

Nel frattempo, le critiche di tifosi e addetti ai lavori hanno aumentato la pressione su un giocatore individuato tra i maggiori colpevoli della stagione deludente dell’OM, esaurendo l’entusiasmo per un investimento che, fino a qualche mese fa, era considerato di assoluto spessore.

Inter in attesa, l’ingaggio pesante e il mercato estivo

Se il Marsiglia dovesse decidere di non esercitare il diritto di riscatto, l’Inter si ritroverebbe il classe ’96 in rosa con un ingaggio da circa 5 milioni netti a stagione, cifra importante rispetto ai parametri attuali dettati dalla proprietà Oaktree. Una prospettiva che in Viale della Liberazione preferirebbero evitare.

Anche perché l’operazione fatta in concomitanza, che ha portato Manuel Akanji in nerazzurro, ha ribaltato gli equilibri tecnici: lo svizzero si è imposto come titolare di estrema affidabilità e grande costanza nel rendimento, mentre Pavard, almeno per ora, rappresenta un’incognita. In caso di rientro a Milano, è lecito aspettarsi un’immediata rimessa sul mercato per evitare un impatto eccessivo sul monte ingaggi.

Il finale di stagione in Francia diventa dunque decisivo. Il nazionale transalpino ha ancora margine per cambiare la narrativa e convincere l’OM a investire su di lui. In caso contrario, il suo futuro tornerà a intrecciarsi con quello dell’Inter, ma probabilmente solo di passaggio.