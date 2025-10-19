Paura per Royston Drenthe: ex Real Madrid colpito da ictus
Il malore di Royston Drenthe
Grande paura per Royston Drenthe, ex calciatore del Real Madrid, colpito da un ictus cerebrale lo scorso 17 ottobre. L’annuncio è arrivato dall’FC Der Rebellen, squadra amatoriale di ex professionisti in cui milita il 38enne. Secondo la nota diffusa dal club, l’olandese è in cura, non corre pericolo di vita ed è seguito attentamente dallo staff medico.
La carriera tra promesse e rimpianti
Considerato uno dei talenti più brillanti del calcio olandese a inizio Duemila, Drenthe si era imposto al Feyenoord prima del trasferimento al Real Madrid nel 2007 per 14 milioni di euro. Con i blancos conquistò una Liga e una Supercoppa spagnola, ma non riuscì a rispettare le alte aspettative, finendo presto ai margini. Ha vestito anche le maglie di Everton, Reading, Sheffield Wednesday, oltre a esperienze in Russia, Turchia ed Emirati.
Dal campo alla musica e alla tv
Nel 2017 Drenthe aveva tentato la carriera musicale con lo pseudonimo “Roya2Faces”, per poi tornare brevemente in campo con lo Sparta Rotterdam. Nel 2023 ha ufficialmente detto addio al calcio, reinventandosi opinionista televisivo per Ziggo Sport e partecipando a diversi programmi tv nei Paesi Bassi.
Solidarietà dal mondo del calcio
Dopo l’annuncio del club, sono arrivati numerosi messaggi di vicinanza all’ex esterno, nipote di Edgar Davids. La famiglia ha chiesto rispetto e privacy, mentre tifosi e addetti ai lavori sperano in una pronta guarigione.
