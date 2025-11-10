Paulo Dybala, il Boca Juniors sogna il grande ritorno in Argentina
Foto © Stefano D’Offizi
Il Boca Juniors punta Paulo Dybala: sogno o realtà?
Paulo Dybala è al centro delle attenzioni del Boca Juniors, pronto a tentare il colpo più ambizioso del mercato sudamericano. Il fantasista argentino, in scadenza con la Roma al termine della stagione 2025-26, non ha ancora definito il rinnovo e riflette sul proprio futuro.
A 31 anni, Dybala potrebbe essere tentato da un ritorno in patria per chiudere la carriera in grande stile. Il suo legame con il Boca è noto e profondo: il club xeneize vede in lui l’uomo capace di rilanciare l’immagine del calcio argentino.
La Roma tra rinnovo e addio possibile
Il contratto dell’argentino scadrà nel giugno 2026, ma la Roma punta a blindarlo con un nuovo accordo. Tuttavia, l’alto ingaggio, i problemi fisici e l’età avanzata complicano il dialogo.
Il club giallorosso valuta anche la possibilità di una cessione a fine stagione, soprattutto se il giocatore dovesse manifestare la volontà di tornare in Sudamerica.
Un ritorno che infiammerebbe l’Argentina
Al Boca Juniors, Dybala diventerebbe immediatamente il simbolo del progetto tecnico e mediatico del club. L’arrivo dell’ex juventino avrebbe un impatto nazionale e internazionale, attirando sponsor e tifosi.
Resta da capire se il Boca potrà soddisfare le richieste economiche del giocatore. Intanto, l’Argentina sogna un ritorno che avrebbe il sapore di una grande storia di calcio e di cuore.
