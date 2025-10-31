Paul Scholes si ritira dalla tv: la toccante confessione su suo figlio
Paul Scholes, addio alla TV per amore del figlio Aiden
L’ex bandiera del Manchester United, Paul Scholes, ha annunciato di voler lasciare la carriera da opinionista per dedicarsi completamente al figlio Aiden, affetto da autismo non verbale. Una decisione intima, spiegata in un’intervista toccante al podcast Stick to Football.
La difficile quotidianità di una famiglia speciale
Scholes ha raccontato come la routine televisiva interferisse con quella del figlio: “Il giovedì era il nostro giorno, ma dovevo partire per l’Europa League. Aiden non ce la faceva, diventava irrequieto, mi mordeva e mi graffiava”, ha detto. Queste parole mostrano la realtà di una vita scandita da gesti ripetitivi e abitudini rassicuranti, fondamentali per il benessere di suo figlio.
Una vita costruita attorno alle esigenze del bambino
Dopo la separazione dalla moglie Claire, nel 2020, Scholes ha adattato completamente la sua vita a quella del figlio: “Il martedì andiamo a nuotare, il giovedì mangiamo fuori, la domenica andiamo al Tesco. Sono le sue certezze”.
Il timore più grande di un padre
Con voce rotta dall’emozione, Scholes ha confessato di non aver mai chiesto aiuto né compassione al club: “Non volevo pietà. Nessuno può davvero aiutare Aiden”. Poi la frase che colpisce più di tutte: “La mia unica paura è cosa succederà quando non ci sarò più”. Una testimonianza sincera, che va oltre il calcio e racconta l’amore assoluto di un padre.
