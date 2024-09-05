Patric incorona Zaccagni: “Immobile ha lasciato un vuoto, ma…”

Patric, centrale spagnolo in forza alla Lazio, ha rilasciato un’intervista nel corso della quale ha parlato di Zaccagni capitano e di Immobile

PATRIC ZACCAGNI CAPITANO – Rappresenta sicuramente uno dei leader della nuova Lazio targata Marco Baroni, pronto a raccogliere l’eredità lasciata da Casale, passato al Bologna, nonché a giocarsi le proprie chances di titolarità con Gigot, nuovo acquisto della retroguardia capitolina, al fianco di Romagnoli. Il difensore, dopo i quarantacinque minuti giocati a Udine, ne ha totalizzati novanta nel corso della terza uscita di campionato per i biancocelesti, conclusa con un pareggio contro il Milan di Fonseca, all’Olimpico. Il centrale spagnolo, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, ha trattato diversi temi riguardo l’attualità della squadra, tra i quali la scelta di affidare la fascia di capitano a Mattia Zaccagni dopo l’addio di Immobile.

Ecco un estratto delle dichiarazioni del difensore iberico a riguardo: “La partenza di Ciro ha lasciato sicuramente un vuoto all’interno dello spogliatoio: è calciatore che ha fatto la storia della Lazio e verrà sempre ricordato. Ora, ha preso un’altra strada, le parti si sono accordate in questo modo ed è arrivato il momento di guardare avanti. Per quanto riguarda la fascia affidata a Zaccagni, ho sempre visto in lui la voglia di prendere per mano questa squadra e tutte le responsabilità del caso. Questo passaggio di testimone non potrà che fargli bene. C’è stato un grande ricambio all’interno della rosa, ma tutti i nuovi calciatori si sono messi a disposizione del gruppo e sono predisposti al sacrificio. Dunque, è un’ottima base per ripartire”, ha concluso Patric.

