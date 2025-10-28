Partite serali anticipate alle 20? La Serie A in pressing su DAZN

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 28 Ottobre 2025 · Aggiornato il 28 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Sta prendendo sempre più piede l’ipotesi che vede le gare serali del nostro campionato, attualmente in programma alle 20.45, anticipate di 45 minuti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Lega Serie A vorrebbe introdurre questa novità, ma per farlo serve anche il via libera di DAZN, detentrice dei diritti di trasmissione.

Tuttavia, il broadcaster preferisce prendere tempo per valutare con attenzione ogni aspetto prima di acconsentire o respingere la proposta della Lega. Il principale timore riguarda un eventuale calo degli ascolti dovuto al nuovo orario delle 20.00. Per questo motivo, la Lega e DAZN starebbero pensando di anticipare una partita già in questa stagione e utilizzarla come test per misurare gli effetti della novità.

PARTITE SERALI ALLE 20? ALLEGRI: “ANTICIPARE LE PARTITE PER RIDDURE GLI INFORTUNI. CON GLI ORARI ATTUALI SI FINISCE MOLTO TARDI.”

In merito al tema, qualche settimana fa si è esposto l’attuale tecnico del Milan, Massimiliano Allegri: “Si potrebbero anticipare le partite per evitare tanti infortuni, tre ore di sonno in più sarebbero utili, con gli orari attuali si finisce molto tardi”.

Anche il presidente della Serie A, Ezio Simonelli, circa due mesi fa dichiarò: “Vorrei riportare i giovani ad appassionarsi al calcio, perché oggi sono distratti dai social network. Le partite serali non possono più iniziare alle 20.45: bisognerebbe anticiparle per conquistare il pubblico di domani. Se fosse per me, il fischio d’inizio sarebbe alle 20″.

