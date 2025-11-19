Parma vicino a Guaita: arriva il sostituto di Zion Suzuki
VICENTE GUAITA, IL PARMA HA SCELTO IL NUOVO PORTIERE
Il Parma si prepara ad accogliere Vicente Guaita, individuato come il profilo ideale per dare sicurezza immediata alla porta gialloblù. La società, allenata da Carlos Cuesta, è al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione, convinta che l’esperienza dello spagnolo possa rappresentare un valore aggiunto in un momento delicato della stagione.
La scelta nasce da una necessità chiara. L’infortunio di Zion Suzuki ha lasciato un vuoto significativo. Il portiere giapponese ha riportato la frattura del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide, un doppio stop che lo terrà lontano dal campo per circa cinque mesi dopo l’intervento chirurgico. Da qui l’urgenza di un innesto affidabile, pronto a prendere in mano la situazione senza bisogno di adattamento.
ESPERIENZA E GARANZIE TRA I PALI
Vicente Guaita porta con sé un bagaglio di alto livello: 149 presenze in Premier League con il Crystal Palace e 237 partite in Liga, numeri che parlano da soli. La sua ultima stagione, al Celta Vigo, lo ha visto protagonista in 34 partite nella Liga 2024-2025, confermando solidità e continuità.
Il Parma vuole ampliare le soluzioni in porta e dare a Cuesta un elemento sicuro, capace di guidare il reparto con autorevolezza. Guaita rappresenta una scelta logica e ponderata: il club non vuole perdere terreno in un’annata in cui ogni dettaglio può pesare. L’arrivo è vicino. Il Parma ha deciso.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League