Parma vicino a Guaita: arriva il sostituto di Zion Suzuki

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 19 Novembre 2025 · Aggiornato il 19 Novembre 2025

VICENTE GUAITA, IL PARMA HA SCELTO IL NUOVO PORTIERE

Il Parma si prepara ad accogliere Vicente Guaita, individuato come il profilo ideale per dare sicurezza immediata alla porta gialloblù. La società, allenata da Carlos Cuesta, è al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione, convinta che l’esperienza dello spagnolo possa rappresentare un valore aggiunto in un momento delicato della stagione.

La scelta nasce da una necessità chiara. L’infortunio di Zion Suzuki ha lasciato un vuoto significativo. Il portiere giapponese ha riportato la frattura del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide, un doppio stop che lo terrà lontano dal campo per circa cinque mesi dopo l’intervento chirurgico. Da qui l’urgenza di un innesto affidabile, pronto a prendere in mano la situazione senza bisogno di adattamento.

ESPERIENZA E GARANZIE TRA I PALI

Vicente Guaita porta con sé un bagaglio di alto livello: 149 presenze in Premier League con il Crystal Palace e 237 partite in Liga, numeri che parlano da soli. La sua ultima stagione, al Celta Vigo, lo ha visto protagonista in 34 partite nella Liga 2024-2025, confermando solidità e continuità.

Il Parma vuole ampliare le soluzioni in porta e dare a Cuesta un elemento sicuro, capace di guidare il reparto con autorevolezza. Guaita rappresenta una scelta logica e ponderata: il club non vuole perdere terreno in un’annata in cui ogni dettaglio può pesare. L’arrivo è vicino. Il Parma ha deciso.

