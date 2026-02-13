Parma-Verona, Sammarco: “Voglia di riscatto, prendere punti ovunque”

Paolo Sammarco ha parlato a due giorni dalla delicata trasferta di campionato dell’Hellas Verona contro il Parma. Le sue dichiarazioni principali:

“Una vittoria, la mia prima in Serie A? Comunque arrivi, difficile immaginarsela. Stiamo lavorando, siamo concentrati, c’è carica, voglia di riscatto e mi aspetto una prestazione importante. Perdiamo Bernede e Lovric di quelli che hanno giocato la settimana scorsa, fuori Valentini, rientra Serdar dalla squalifica“.

Il centrocampo: “Il Parma cambia molto anche all’interno della partita il sistema di gioco e il modo di difendere e attaccare, ci stiamo un po’ ragionando sulle soluzioni ma più o meno penso che le soluzioni che abbiamo siamo quelle (le solite).

Qualcuno più pronto di altri dalla Primavera: “I ragazzi hanno giocato in Coppa Italia e sono stati quasi sempre con la Primavera, vediamo se portare qualcuno“.

Senza calcoli, servono punti: “In ogni partita abbiamo cercare di prendere punti. Abbiamo fatto lavoro molto intenso i primi tre giorni, la squadra ha dato ampia disponibilità e mi ha fatto piacere, adesso stiamo rifinendo le strategie per la partita“.

Sammarco aggiunge: “Il numero di infortuni incide sulle scelte, sulla continuità di lavoro; tanti sono stati fratture o distorsioni, poco prevedibili all’interno di una partita. Stiamo alzando il livello del lavoro, vogliamo far lavorare i ragazzi in fatica perché poi le prestazioni passano dalla fatica.

La cena? Organizzata per compattare il gruppo. Suslov? Thomas sta rientrando, ha fatto qualche porzione di allenamento con la squadra, siamo fiduciosi, è un giocatore di temperamento e darà una grande mano quando rientrerà.

I tifosi? Nessuna promessa, solo dare il massimo, lavorare e far vedere che vogliamo fare questa impresa.

Tre attaccanti? Dobbiamo rimanere bilanciati, al momento no dall’inizio e per le caratteristiche sono più giocatori centrali o da seconde punte“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del club scaligero.