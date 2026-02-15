Parma-Verona: probabili formazioni e dove vederla in tv

Le scelte di Cuesta

Alle 15 il Tardini ospita Parma-Verona, sfida delicata della 25ª giornata di Serie A. In palio punti che pesano, soprattutto in chiave salvezza.

Nel Parma, Cuesta riflette sulla difesa a tre. Il rientro di Valenti può riportare equilibrio accanto a Circati e Delprato, complice la squalifica di Troilo. In mezzo al campo resta aperto il ballottaggio: Sorensen rischia il posto, con Nicolussi Caviglia e Ordonez pronti a inserirsi. Davanti si valuta l’opzione Ondrejka, mentre Oristanio è insidiato da Strefezza per affiancare Pellegrino. Scelte che raccontano la volontà di mantenere equilibrio senza rinunciare alla qualità negli ultimi metri.

Le mosse del Verona e la diretta tv

Nel Verona rientrano Belghali e Bella-Kotchap. Il primo è candidato a presidiare la fascia, il secondo punta a completare la linea difensiva con Nelsson ed Edmundsson. A centrocampo, complici i problemi fisici di Lovric e Bernede, spazio a Serdar e Niasse ai lati di Al-Musrati. In attacco riecco Sarr, favorito per partire accanto a Orban; possibile panchina per Bowie.

Parma-Verona sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con calcio d’inizio alle 15.00. Disponibile tramite app su smart tv, su Sky Q e sul canale DAZN attivabile su Sky.