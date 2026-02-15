Parma-Verona, disastrosa partenza scaligera: svantaggio, espulsione al 10′, pari ma sconfitta al 92′
Match tutto gialloblù quello tra Parma ed Hellas Verona che si sono affrontate nel pomeriggio allo stadio Tardini, venticinquesima giornata di Serie A 2025/26: ennesima occasione veneta per provare a dare segnali per la salvezza ma sono gli emiliani a passare subito in vantaggio con un bel gol di Bernabè e controllare la gara forti della superiorità numerica causa espulsione di Orban al 12′.
Alcune parate di Montipò mantengono l’Hellas comunque a galla in questa gara e al 41′, un calcio di rigore ottenuto dallo scozzese Bowie viene trasformato da Harroui che spiazza il portiere Corvi e firma l’1-1.
Nella ripresa, al 70′ grande traversa di Gabriel Strefezza, brasiliano ex Como in prestito dall’Olympiacos arrivato nell’ultima operazione di mercato del Parma. Sforzi finali della squadra allenata da Cuesta e al 93′ Pellegrino è l’autore del pesante 2-1.
Nel prossimo turno di campionato, il Parma andrà a Milano per affrontare domenica il Milan mentre il Verona sarà già in campo venerdì nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.
LA SITUAZIONE IN CODA
Parma 29
Cagliari 28 **
Torino 27 *
Genoa 24
Cremonese 24
Fiorentina 21
Lecce 21 **
Pisa 15
Verona 15
* in campo alle ore 18.00 contro il Bologna
** domani Cagliari-Lecce
PARMA-VERONA, TABELLINO
PARMA: Corvi; Delprato, Circati, Valenti (46′ Ondrejka); Britschgi, Bernabé, Keita (62′ Nicolussi Caviglia), Sorensen (70′ Oristanio), Valeri; Strefezza, Pellegrino
Allenatore: Carlos Cuesta
HELLAS VERONA: Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Belghali (20′ Akpa Akpro), Niasse (79′ Serdar), Al-Musrati, Harroui (79′ Slotsager), Bradaric; Bowie (63′ Sarr), Orban
Allenatore: Paolo Sammarco
Ammoniti: Circati, Valenti, Akpa Akpro
Espulso: Orban
Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino