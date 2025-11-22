Parma, ufficiale Guaita: il portiere firma fino al 2026

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 22 Novembre 2025 · Aggiornato il 22 Novembre 2025

Situazione in casa Parma

Il Parma chiude un’operazione urgente e mirata dopo l’infortunio di Zion Suzuki, che ha lasciato scoperto un ruolo cruciale. Il club emiliano ha deciso di puntare sull’esperienza di Vicente Guaita, portiere dal curriculum di livello internazionale. Arriva da svincolato e rappresenta una soluzione immediata e affidabile per il finale di stagione.

Profilo di Vicente Guaita

Classe 1987, Guaita ha una lunga carriera tra Liga e Premier League. Cresciuto nelle giovanili del Valencia, debutta in prima squadra nel 2008 in Coppa UEFA. Con il club spagnolo resta fino al 2014, prima di trasferirsi al Getafe, dove si impone come uno dei portieri più regolari del campionato. Nel corso della carriera ha vestito anche la maglia del Crystal Palace, confermandosi affidabile tra i pali.

Dettagli del contratto

Il Parma ha comunicato che Guaita Panadero ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026. Indosserà il numero 13, una scelta che richiama il suo percorso passato. La società conta su di lui per dare stabilità al reparto e guidare una difesa giovane ma ambiziosa in una stagione che resta ricca di obiettivi.

Il contesto tecnico

Con l’arrivo di Guaita, il Parma guadagna un portiere di grande lettura e senso della posizione. Un innesto che può incidere da subito, favorendo equilibrio e sicurezza nel momento più delicato del campionato.

