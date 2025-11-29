Parma Udinese, le probabili formazioni e dove vederla in tv
Foto © Stefano D’Offizi
Parma Udinese, le scelte di Cuesta per i ducali
Il confronto tra Parma e Udinese apre il sabato della tredicesima giornata di Serie A, con fischio d’inizio alle 15 al Tardini. Il tecnico gialloblù Carlos Cuesta riflette sul portiere da schierare. Il duello tra Corvi e il nuovo arrivato Guaita resta vivo fino alle ultime ore.
La difesa a tre sarà guidata da Troilo, mentre l’infortunio di Ndiaye costringe a ridisegnare le rotazioni. In mezzo al campo spazio a Bernabè e Sorensen, con Keita nel ruolo di perno centrale. Sulle fasce il tecnico valuta Britschgi a destra e Valeri, favorito su Lovik, sul lato opposto. In attacco fiducia al tandem composto da Cutrone e Pellegrino, mentre Oristanio e Ondrejka tornano disponibili per la panchina.
Udinese, Runjaic prepara variazioni in difesa e in attacco
L’allenatore bianconero Runjaic deve fare i conti con alcune assenze pesanti. In difesa potrebbe rivedersi Goglichidze, visto il perdurare dell’infortunio di Kristensen. A destra si gioca il posto tra Zanoli ed Ehizibue, mentre sul versante opposto Zemura è in vantaggio, complici i problemi fisici di Kamara.
In mediana Ekkelenkamp rischia il posto, insidiato da Piotrowski. Davanti, invece, Davis appare favorito su Buksa per affiancare Zaniolo, chiamato a dare qualità tra le linee.
Parma Udinese, le probabili formazioni
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.
Parma Udinese: dove seguire la gara in diretta
La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con collegamento dalle 15 per vivere l’anticipo della tredicesima giornata di Serie A.
