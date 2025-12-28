Parma su Valentin Carboni: ipotesi prestito a gennaio

Un’occasione di rilancio per Carboni

Il Parma si muove con decisione sul mercato invernale e guarda con attenzione a Valentin Carboni, talento argentino di proprietà dell’Inter. Il classe 2005 non sta trovando continuità nel Genoa di Daniele De Rossi, una situazione che apre alla possibilità di un trasferimento in prestito già a gennaio. Per il club emiliano l’operazione rappresenterebbe un innesto di qualità e prospettiva sulla trequarti.

La posizione dell’Inter e il nodo Genoa

In casa Inter la valutazione è chiara. Valentin Carboni resta un profilo su cui puntare nel medio periodo, ma la priorità è garantirgli minuti e responsabilità. Il prestito al Genoa non ha prodotto i risultati sperati in termini di utilizzo, e per questo un nuovo cambio di maglia non viene escluso. Il Parma offre un contesto tecnico favorevole e la possibilità di incidere con maggiore continuità.

Non solo Carboni: il Parma guarda anche alla fascia

Il mercato del Parma non si ferma qui. Sul tavolo c’è anche il nome di Hampus Skoglund, esterno dell’Hammarby, profilo seguito per rinforzare la corsia destra. La concorrenza però è forte: l’Hellas Verona monitora lo svedese come possibile alternativa a Belghali, impegnato in Coppa d’Africa e al centro di diverse attenzioni.

Gennaio si avvicina e le strategie stanno prendendo forma. Per il Parma, Valentin Carboni può diventare una scommessa concreta. Per il ragazzo, forse, l’occasione giusta per ripartire davvero.