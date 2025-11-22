Parma su Mazzocchi: trattativa pronta a riaccendersi col Napoli

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 22 Novembre 2025 · Aggiornato il 22 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Situazione attuale

Il Parma torna a muoversi sul mercato e rimette nel mirino Pasquale Mazzocchi, terzino destro del Napoli. Il club gialloblù aveva già sondato il terreno nei mesi scorsi, senza però riuscire a chiudere l’operazione a causa della concorrenza di Sassuolo, Cagliari e Pisa. Ora lo scenario cambia e la dirigenza emiliana valuta di riaprire subito il dialogo.

Il profilo del giocatore

Classe 1995, Mazzocchi è arrivato al Napoli nel gennaio 2024 e ha un contratto fino al 2027. Il suo agente, Marco Sommella, ha spiegato che la permanenza in azzurro era stata voluta dall’allenatore e da Giovanni Manna, convinti della sua affidabilità. In questa stagione, però, il terzino non ha ancora collezionato minuti in Serie A, un dettaglio che pesa sulle scelte future. Secondo Transfermarkt il suo valore di mercato è di 2,5 milioni.

Il possibile sviluppo della trattativa

Il Parma considera il prestito la pista più concreta. Il club necessita di un rinforzo sulla fascia destra e vede in Mazzocchi un profilo pronto, esperto, in grado di elevare il livello della rosa. La volontà del giocatore sarà un fattore decisivo, soprattutto se dovesse emergere la possibilità di ritrovare continuità e centralità nel progetto tecnico.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

I prossimi giorni potrebbero portare contatti nuovi tra Parma e Napoli, con margini reali per una trattativa che può accendersi rapidamente.

