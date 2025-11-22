Parma su Mazzocchi: trattativa pronta a riaccendersi col Napoli
Foto © Stefano D’Offizi
Situazione attuale
Il Parma torna a muoversi sul mercato e rimette nel mirino Pasquale Mazzocchi, terzino destro del Napoli. Il club gialloblù aveva già sondato il terreno nei mesi scorsi, senza però riuscire a chiudere l’operazione a causa della concorrenza di Sassuolo, Cagliari e Pisa. Ora lo scenario cambia e la dirigenza emiliana valuta di riaprire subito il dialogo.
Il profilo del giocatore
Classe 1995, Mazzocchi è arrivato al Napoli nel gennaio 2024 e ha un contratto fino al 2027. Il suo agente, Marco Sommella, ha spiegato che la permanenza in azzurro era stata voluta dall’allenatore e da Giovanni Manna, convinti della sua affidabilità. In questa stagione, però, il terzino non ha ancora collezionato minuti in Serie A, un dettaglio che pesa sulle scelte future. Secondo Transfermarkt il suo valore di mercato è di 2,5 milioni.
Il possibile sviluppo della trattativa
Il Parma considera il prestito la pista più concreta. Il club necessita di un rinforzo sulla fascia destra e vede in Mazzocchi un profilo pronto, esperto, in grado di elevare il livello della rosa. La volontà del giocatore sarà un fattore decisivo, soprattutto se dovesse emergere la possibilità di ritrovare continuità e centralità nel progetto tecnico.
Cosa aspettarsi nei prossimi giorni
I prossimi giorni potrebbero portare contatti nuovi tra Parma e Napoli, con margini reali per una trattativa che può accendersi rapidamente.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League