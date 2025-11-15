Parma, si pesca dagli svincolati per sostituire Suzuki: i nomi in lista

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 15 Novembre 2025 · Aggiornato il 15 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il Parma è alle prese con l’infortunio di una pedina importante della squadra come Zion Suzuki. L’estremo difensore non tornerà in campo prima di 3-4 mesi, a causa della frattura allo scafoide e al terzo dito della mano destra rimediata contro il Milan e i crociati sono chiamati a trovare una soluzione al più presto. Al momento, l’ipotesi più probabile è puntare sul secondo portiere Edoardo Corvi, classe 2001, ma, qualora il mercato degli svincolati presentasse un’occasione da cogliere al volo, la squadra emiliana non se la farebbe scappare.

PARMA, PER SOSTITUIRE SUZUKI SI PENSA AGLI SVINCOLATI SIRIGU, SEPE O CONSIGLI

Secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza del Parma preferirebbe affidarsi a un portiere con maggiore esperienza. Inoltre, promuovere Corvi a titolare e spostare l’attuale terzo portiere, Filippo Rinaldi, al ruolo di secondo, finirebbe per indebolire la formazione Primavera, dato che il nuovo terzo portiere dovrebbe arrivare proprio dal settore giovanile rossoblù.

Proprio per queste ragioni, la soluzione preferita dai crociati è ingaggiare un free agent, anche se, al momento, il mercato degli svincolati non offre troppe alternative. I nomi in lista sono: Rui Patricio, reduce dall’esperienza all’Al-Ain; Sirigu, senza squadra dopo il Palermo; Consigli, svincolato dopo il Sassuolo; Sepe, ultima avventura con la maglia della Salernitana; e Cragno, ultima parentesi alla Sampdoria.

