Parma, Rinaldi sorprende al Maradona: esordio da protagonista

La notte del Maradona ha consegnato al Parma una certezza inattesa. In Napoli-Parma, tra i protagonisti assoluti c’è stato Filippo Rinaldi, portiere classe 2002 schierato a sorpresa titolare da Cuesta contro i campioni d’Italia. Sulla carta terza scelta alle spalle di Suzuki e Corvi, in campo ha mostrato tutt’altro status.

Un debutto che pesa

Rinaldi ha risposto presente dal primo minuto. Attento, reattivo, sempre lucido nelle letture, ha tenuto in piedi il Parma con una serie di interventi decisivi. Le sue parate hanno blindato il risultato e permesso agli emiliani di uscire da Napoli con un punto di enorme valore. Il finale racconta più di mille parole: compagni in cerchio, abbracci sinceri, consapevolezza di aver trovato un riferimento.

Il percorso di crescita

Nato a Montecchio Emilia il 4 dicembre 2002, alto 188 centimetri, Rinaldi è un prodotto puro del settore giovanile del Parma, club con cui ha un contratto fino a giugno 2029. Aggregato alla prima squadra nella stagione 2020-21, ha vissuto da vicino anche il ritorno di Gianluigi Buffon, figura centrale nel suo percorso di formazione.

Esperienza vera, non improvvisata

I numeri spiegano il resto. Rinaldi arriva a questo esordio forte di 94 presenze in Serie C, con 25 clean sheet maturati con Montevarchi, Piacenza, Olbia e Feralpisalò. Non un esordiente allo sbaraglio, ma un portiere pronto. A Napoli non è nata una favola estemporanea, ma una nuova opzione credibile per il Parma. E forse qualcosa di più.