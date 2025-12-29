Parma pronto a blindare Adrian Bernabé: trattative per il rinnovo

Rinnovo in vista per Adrian Bernabé

Il Parma ha ufficialmente avviato i contatti per prolungare il contratto di Adrian Bernabé, centrocampista centrale spagnolo di 24 anni. L’intento del club è estendere l’accordo fino a giugno 2029, consolidando la presenza del giocatore nel cuore del centrocampo. Attualmente, il suo contratto scade a giugno 2027, ma il rendimento nelle prime 16 giornate di Serie A, con 2 gol all’attivo, ha spinto la società ad accelerare le trattative.

Interesse di grandi club europei

Il valore di mercato di Bernabé ha attirato l’attenzione di diversi club di prestigio. Juventus, Inter e Aston Villa seguono con attenzione il giocatore, valutando un possibile trasferimento nelle prossime sessioni di mercato. A novembre 2025, si parlava di richieste intorno ai 25 milioni di euro, mentre il Parma avrebbe fissato un prezzo minimo di 20 milioni per la prossima estate.

Strategia del Parma

Prolungare il contratto di Bernabé rappresenta un doppio vantaggio per il Parma: da un lato, garantire continuità tecnica e leadership nel reparto centrale; dall’altro, tutelarsi sul fronte economico in caso di offerte concrete. Il club punta a chiudere l’accordo nelle prossime settimane, confermando la volontà di costruire un progetto ambizioso attorno a un giovane di talento già esperto in Serie A.

Prossimi sviluppi

Il rinnovo di Adrian Bernabé sarà uno degli affari più seguiti del mercato invernale, con il Parma deciso a blindare uno dei propri gioielli prima dell’ingresso di nuovi pretendenti.