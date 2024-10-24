Parma, per Bonny è duello tra Juventus, Napoli e Milan

BONNY JUVENTUS NAPOLI MILAN – Una delle note più positive di questo avvio di campionato è Ange-Joan Bonny, attaccante francese che domani compirà 21 anni e al Parma dall’estate 2021. Lo scorso gennaio aveva rinnovato con i ducali fino al 2027, e in queste prime 8 giornate ha già realizzato 3 gol.

Tali prestazioni non starebbero passando inosservate, tanto che sul giocatore ci sarebbero già gli occhi delle big di Serie A.

BONNY JUVENTUS NAPOLI MILAN – E infatti, come riferisce La Gazzetta dello Sport, sulle tracce di Bonny ci sarebbero Juventus, alla ricerca di un vice di Vlahovic, Napoli, che cerca alternative dal momento che Raspadori e Ngonge sembrerebbero non rientrare molto nei piani di Conte, e Milan, non pienamente convinto di Abraham e Jovic. Potrebbe quindi profilarsi una bella sfida di mercato.

