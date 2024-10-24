Parma, per Bonny è duello tra Juventus, Napoli e Milan
BONNY JUVENTUS NAPOLI MILAN – Una delle note più positive di questo avvio di campionato è Ange-Joan Bonny, attaccante francese che domani compirà 21 anni e al Parma dall’estate 2021. Lo scorso gennaio aveva rinnovato con i ducali fino al 2027, e in queste prime 8 giornate ha già realizzato 3 gol.
Tali prestazioni non starebbero passando inosservate, tanto che sul giocatore ci sarebbero già gli occhi delle big di Serie A.
BONNY JUVENTUS NAPOLI MILAN – E infatti, come riferisce La Gazzetta dello Sport, sulle tracce di Bonny ci sarebbero Juventus, alla ricerca di un vice di Vlahovic, Napoli, che cerca alternative dal momento che Raspadori e Ngonge sembrerebbero non rientrare molto nei piani di Conte, e Milan, non pienamente convinto di Abraham e Jovic. Potrebbe quindi profilarsi una bella sfida di mercato.
Ti potrebbe interessare:
- Nuova giornata di Serie A, ecco i consigli per il Fantacalcio e pronostici
- Ufficiale, Arnault e Red Bull in sinergia per il Paris FC: il comunicato
- Paris Saint Germain, le ultime notizie sul rinnovo di Luis Enrique
- Empoli, Henderson: “Il gruppo è la nostra forza. Contro il Napoli…”
- Milan, Reijnders: “Scudetto? Possiamo lottare, stiamo capendo il mister”
- Juventus-Lazio, Motta: “Voglio la prestazione ma non per l’estetica. Douglas, Vlahovic…”
- Roma, CEO cercasi: in lista anche Alessandro Antonello, dell’Inter
- Roma, Paredes: “Io di nuovo al Boca? Non posso dire molto, ma…”
- Gravina: “In Italia il talento c’è ma non gioca. All’estero più opportunità”
- Loftus-Cheek e il Milan: “Avremo risultati migliori, Sarri il più influente”