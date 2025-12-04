 Salta al contenuto

Parma, Pellegrino: “Tanto da imparare e migliorare, la meditazione mi aiuta tanto”

Alessandro Collu
Parma Pellegrino

© foto Stefano D’Offizi

Mateo Pellegrino, attaccante del Parma sicuramente tra i più in evidenza è stato intervistato da Sportmediaset. Le dichiarazioni principali del ventiquattrenne argentino:

Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.

La stagione sta ancora cominciando, dobbiamo migliorare però per me andrà bene, lo stiamo facendo in tanti aspetti e sono contento fino ad adesso. Bene l’italiano, devo migliorarlo, faccio un po’ fatica a parlarlo, a Parma mi trovo bene, sono arrivato a fine gennaio“.

Differenze e similitudini con il campionato argentino:Qui è molto più tattico, in Argentina è più una lotta“.

Il paragone con Crespo:Mi sembra troppo, lui ha fatto tantissimo non solo nel Parma; provo a fare il meglio ogni giorno“.

Il Parma giovane con l’allenatore più giovane:Abbiamo una voglia incredibile di imparare e migliorare, siamo giovani, a volte manca un po’ l’esperienza per chiudere le partite o il modo per affrontarle. Chivu-Cuesta? Non hanno tanto in comune, grandissime persone tutte e due, l’aspetto tattico e personale è diverso, con noi è stato bravissimo“.

La Nazionale:Mi focalizzo qua, manca ancora al Mondiale, non mi ha chiamato ancora nessuno, devo ancora lavorare e migliorare ogni giorno“.

Pellegrino conclude: “Volevo sempre fare il calciatore, vivere la vita con il mio sogno e sono andato avanti. La meditazione? Suggerita da mio fratello, ho visto che mi aiutava tanto. Il sogno? Ne ho tanti, adesso che arriva presto, giocare il Mondiale“.

OLTRE A “PARMA, PELLEGRINO...”, LEGGI, AD ESEMPIO:

  1. De Zerbi a SI: “Marsiglia, Inter, Milan, Rabiot, Estupiñán, Aubameyang…”
  2. Inter, pokerissimo al Venezia: ai quarti CI Roma o Torino
  3. Infortunio Gatti, operazione in programma: la nota della Juventus
  4. Torino, Cairo: “Dobbiamo recuperare gioco e compattezza, inspiegabili gli ultimi appannamenti”
  5. Infortunio Vlahovic, è lungo stop: la nota della Juventus
  6. Verona-Zanetti, il calendario ( e il tempo) non perdona: Atalanta, Fiorentina e Milan per chiudere il 2025
  7. Ottavi Coppa Italia, apre la Juventus i tre giorni: c’è anche un derby emiliano e ancora Lazio-Milan
  8. Fiorentina, Dzeko con il megafono a Bergamo: “Tifosi, abbiamo bisogno di voi”
  9. Pisa-Inter, doppietta di Lautaro nella ripresa
  10. Genoa-Verona, Zanetti: “Ho spinto al massimo, momento più difficile, resto a disposizione”
  11. Cagliari, supporto americano per Giulini: la nota del club
  12. Sorteggio playoff Mondiali 2026, ecco l’avversaria dell’Italia
  13. Como, Ludi: “Squadra evoluta, in panchina un fuoriclasse e c’è ancora margine. Morata, Nico…”
  14. Italia-Norvegia, improvviso Haaland in due minuti affonda gli azzurri: ufficiali i playoff, scandinavi ai Mondiali
  15. Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
  16. Italia, Orsolini: “Obiettivo più grande di moduli e avversari, sarebbe il punto più alto in carriera”
  17. Inter-Lazio, Lautaro al 2′ e poi Bonny nella ripresa: nerazzurri in testa con la Roma
  18. Verona, l’opinione dei tifosi: rosa poco competitiva o inizio sfortunato
  19. Rocchi e la novità spiegazione VAR allo stadio: “Ci può essere difficoltà all’inizio e per i più giovani”

In tendenza

Notizie correlate