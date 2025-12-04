Parma, Pellegrino: “Tanto da imparare e migliorare, la meditazione mi aiuta tanto”
© foto Stefano D’Offizi
Mateo Pellegrino, attaccante del Parma sicuramente tra i più in evidenza è stato intervistato da Sportmediaset. Le dichiarazioni principali del ventiquattrenne argentino:
“La stagione sta ancora cominciando, dobbiamo migliorare però per me andrà bene, lo stiamo facendo in tanti aspetti e sono contento fino ad adesso. Bene l’italiano, devo migliorarlo, faccio un po’ fatica a parlarlo, a Parma mi trovo bene, sono arrivato a fine gennaio“.
Differenze e similitudini con il campionato argentino: “Qui è molto più tattico, in Argentina è più una lotta“.
Il paragone con Crespo: “Mi sembra troppo, lui ha fatto tantissimo non solo nel Parma; provo a fare il meglio ogni giorno“.
Il Parma giovane con l’allenatore più giovane: “Abbiamo una voglia incredibile di imparare e migliorare, siamo giovani, a volte manca un po’ l’esperienza per chiudere le partite o il modo per affrontarle. Chivu-Cuesta? Non hanno tanto in comune, grandissime persone tutte e due, l’aspetto tattico e personale è diverso, con noi è stato bravissimo“.
La Nazionale: “Mi focalizzo qua, manca ancora al Mondiale, non mi ha chiamato ancora nessuno, devo ancora lavorare e migliorare ogni giorno“.
Pellegrino conclude: “Volevo sempre fare il calciatore, vivere la vita con il mio sogno e sono andato avanti. La meditazione? Suggerita da mio fratello, ho visto che mi aiutava tanto. Il sogno? Ne ho tanti, adesso che arriva presto, giocare il Mondiale“.
