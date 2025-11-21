Parma, Pellegrino: “Potevamo fare più punti, ora…”
Foto © Stefano D’Offizi
PARMA PELLEGRINO – Presente in occasione della festa del trenatcinquesimo anno del Parma Club Traversetolo, Mateo Pellegrino ha parlato di questa finora difficile stagione del Parma, reduce dal pareggio casalingo contro il Milan.
PARMA PELLEGRINO – Così il bomber argentino classe 2001: “Sicuramente ci sono state partite in cui potevamo fare più punti, perché li meritavamo molto. Ora dobbiamo pensare alla prossima, perché c’è da vincere. Nell’ultima partita ne abbiamo fatti due, stiamo migliorando sotto questo aspetto. Certo, si può sempre fare meglio, si possono fare più gol con il lavoro di tutti. E bisogna allenarsi tutti i giorni“.
