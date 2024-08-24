Parma-Milan, LIVE EC: le formazioni ufficiali delle due squadre

Parma-Milan, seconda giornata del campionato di Serie A: nel dettaglio, le formazioni ufficiali delle due squadre – LIVE EUROPACALCIO

PARMA MILAN LIVE FORMAZIONI UFFICIALI – Seconda prova per il Milan di Paulo Fonseca dopo il primo esame fallito in casa propria, a San Siro, complice il pareggio riacciuffato in extremis contro il Torino di Vanoli, nel corso della giornata d’esordio della Serie A 2024/2025. Il Diavolo fa tappa a Parma e misura immediatamente la propria ambizione d’alta quota tentando di prendere definitivamente il decollo e aggiungere, così, i primi tre punti stagionali al proprio campionato.

Tra campo e mercato, ci sono calciatori già scesi dal treno relativo al progetto rossonero nelle ultime ore, tra i quali spiccano i nomi di Tommaso Pobega, la cui destinazione in un’altra città emiliana, Bologna, è ufficiale da poche ore e Yacine Adli, con il francese estromesso dalla lista dei convocati per scelta tecnica e sul piede di partenza. Tra i nuovi protagonisti che potrebbero agguantare il treno in corsa rossonero nelle ultime ore della sessione estiva, gli indiziati sarebbero Manu Konè e Silvano Vos, con quest’ultimo a un passo da Milanello.

Per ciò che concerne il rettangolo verde, invece, Fonseca va alla ricerca dell’equilibrio, elemento piuttosto latente nel corso della gara contro i granata, puntando su Yunus Musah, con il nuovo acquisto in mediana, Fofana, pronto a subentrare a gara in corso. Chi il vagone meneghino ha già raggiunto nelle scorse settimane è Pavlovic, con il serbo che ha scaldato i giri del motore e coadiuva Fikayo Tomori al centro della difesa. Per il resto, Loftus-Cheek si risistema sulla trequarti alle spalle del l’unica punta, Okafor, chiamato a replicare la partenza a razzo impreziosita dalla rete del pareggio che ha vanificato le speranze del Toro. Prova da non fallire per il Diavolo, quella di Parma, in attesa di altri esami probanti nel corso della stagione.

Parma-Milan, le formazioni ufficiali:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estevez, Bernabè; Man, Sohm, Mihaila; Bonny.

Allenatore: Pecchia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheeek, Leao; Okafor.

Allenatore: Fonseca.