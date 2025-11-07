Parma-Milan, Allegri: “Mai semplice, non vinciamo fuori da Udine; recuperato Pulisic”

Alessandro Collu · Pubblicato il 7 Novembre 2025 · Aggiornato il 7 Novembre 2025

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia della trasferta del Milan contro il Parma, undicesima giornata di Serie A 2025/26. Le sue dichiarazioni principali:

Affronteremo una quadra che ha sempre lottato le partite che ha giocato, alza molto la palla, davanti ha Pellegrino molto bravo nei duelli aerei, giocare a Parma non è mai semplice e sono sempre complicate, il campo, la gente… bisogna essere preparati e non bisogna dimenticarsi che tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto solo un punto. E’ una squadra che ti fa giocare male, alza molto al palla e potrà essere una partita molto spezzettata; è da Udine che non vinciamo in trasferta, abbiamo recuperato Pulisic, rimarranno fuori Rabiot e Gimenez. Leao ha i crampi, deve migliorare la condizione, importante mantenga l’atteggiamento, non devono essere eventi sporadici. Serve fare una partita concreta, fare la partita tecnicamente, buona sotto tutti i punti di vista, più veloci e con una buona “.

La mancanza di un bomber: “No, abbiamo Gimenez che potrà darci tanto e magari potremo giocare anche senza centravanti, ci sono stagioni che vanno bene anche così. Leao poi può fare il centravanti“.

Allegri aggiunge: “Quando capiamo che l’avversario è in difficoltà dobbiamo metterlo ko, anche se le partite non finiscono mai, ci sono minipartite finché l’arbitro non fischia. Domani troveremo una squadra che cercherà una impresa, viene da risultati negativi e affronta il Milan. Bisognerà correre quanto loro. Ai ragazzi ho chiesto diminuire i gol presi, tutta la squadra senza palla deve lavorare in un certo modo e davanti dobbiamo segnare di più e assolutamente migliorare.

Il derby? Non ci pensiamo, servono tre punti per la classifica e passare una sosta serena.

Maignan? Grandissimo portiere, la società sta programmando il futuro del Milan, non scordiamoci l’obiettivo finale, entrare nei primi quattro posti.

Prede e cacciatori? C’è la Lazio, l’Inter, la Roma, l’Atalanta ritornerà… un campionato bello, ecco perché bisogna fare seguito ai risultati, mantenere equilibrio, ecco perché a marzo bisognerà essere nelle migliori condizione; lavorare, parlare poco ed essere concentrati sugli obiettivi.

Le cose che succedono vanno viste come opportunità, gli infortuni hanno dato possibilità ad altri“.

OLTRE A “PARMA-MILAN, ALLEGRI…”, LEGGI, AD ESEMPIO: