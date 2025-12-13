Parma-Lazio, probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Dicembre 2025 · Aggiornato il 13 Dicembre 2025

Parma-Lazio, punti pesanti al Tardini

La 15ª giornata di Serie A propone una sfida interessante al Tardini, dove Parma e Lazio si affrontano con obiettivi diversi ma la stessa urgenza di fare risultato.

Le scelte del Parma tra certezze e rientri

In casa Parma, Cuesta sembra orientato a dare continuità all’assetto offensivo visto nelle ultime uscite. Davanti spazio a Pellegrino, supportato da Benedyczak e Ondrejka, chiamati a garantire qualità tra le linee. In mezzo al campo torna Bernabé, pienamente recuperato dopo il problema all’anca accusato a Pisa. Sulle corsie agiranno Britschgi e Valeri, mentre in difesa rientra Troilo dal primo minuto dopo aver scontato la squalifica.

Lazio, Sarri costretto a rivedere l’attacco

Qualche cambio obbligato per Maurizio Sarri, che deve fare a meno dell’infortunato Isaksen. Nel tridente offensivo spazio quindi a Cancellieri, con Zaccagni e Castellanos. A centrocampo regia affidata a Cataldi, affiancato da Guendouzi e Basic, con Vecino pronto a subentrare. In difesa chance per Patric al centro, vista la squalifica di Gila, mentre tra i pali ci sarà Provedel.

Parma-Lazio, le probabili formazioni

PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, L. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

Dove vedere Parma-Lazio in tv

La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con calcio d’inizio alle ore 18. La diretta sarà disponibile su smart tv, Sky Q e sul canale DAZN accessibile tramite decoder Sky.