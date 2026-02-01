Parma-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv

La domenica della 23ª giornata di Serie A si chiude allo Stadio Ennio Tardini con Parma-Juventus, posticipo serale dal peso specifico rilevante per entrambe. I ducali cercano continuità davanti al proprio pubblico, i bianconeri vogliono punti pesanti per restare agganciati alle zone nobili della classifica.

Le possibili scelte del Parma

In casa Parma, Cuesta valuta il ritorno dal primo minuto di Pellegrino come riferimento offensivo, supportato da Ondrejka sulla trequarti. In questo scenario Oristanio partirebbe dalla panchina, pronto a cambiare il volto della gara a partita in corso. Sulle corsie esterne spazio a Britschgi e Valeri, chiamati a garantire spinta e copertura.

In mezzo al campo l’equilibrio sarà affidato al trio Bernabè, Keita e Sorensen, con il regista incaricato di dare ordine e tempi alla manovra. In difesa, viste le assenze di Valenti e Ndiaye, toccherà a Troilo completare il reparto arretrato.

La Juventus tra certezze e ballottaggi

Sul fronte Juventus, Spalletti si affida alla qualità offensiva di David e Yildiz, coppia chiamata a fare la differenza negli ultimi metri. Resta aperto il ballottaggio per l’ultima maglia sulla trequarti tra Conceicao e Miretti, con caratteristiche diverse ma entrambe utili al piano gara.

A centrocampo agiranno Locatelli e Thuram, con McKennie e Cambiaso sugli esterni. In difesa possibile conferma per Bremer, altrimenti pronto Gatti, mentre tra i pali non si discute la presenza di Di Gregorio.

Dove vederla in tv

Parma-Juventus sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile su smart tv, Sky Q e sul canale DAZN di Sky. Calcio d’inizio alle ore 20.45. Un appuntamento da non perdere per chiudere la domenica di Serie A.