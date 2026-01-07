Parma-Inter, formazioni e diretta tv: nerazzurri al Tardini da primi

Una sfida con valori diversi ma punti pesanti

La Serie A propone una sfida interessante al Tardini, dove il Parma ospita l’Inter nella 19ª giornata di campionato. I nerazzurri di Cristian Chivu arrivano all’appuntamento da capolista, forti del successo netto contro il Bologna, una vittoria che ha confermato solidità e continuità. Il Parma, invece, cerca conferme dopo il pareggio ottenuto contro il Sassuolo, risultato che ha mostrato una squadra organizzata ma ancora in cerca di incisività offensiva.

Chivu guida una Inter solida e matura

L’Inter ha trovato equilibrio e personalità. Il 3-5-2 garantisce copertura e qualità, con Calhanoglu regista avanzato e Barella chiamato a dare ritmo e inserimenti. Davanti, la coppia Lautaro Martinez–Thuram resta il principale riferimento, capace di colpire anche con pochi palloni giocabili. L’obiettivo è chiaro: mantenere il primato e dare un segnale al campionato.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il Parma cerca l’impresa davanti al suo pubblico

Il Parma di Cuesta risponde con il 4-2-3-1, puntando su intensità e compattezza. Bernabé e Ondrejka avranno il compito di collegare centrocampo e attacco, mentre Pellegrino agirà da terminale offensivo. Servirà una prova attenta, soprattutto in fase difensiva.

Orario, formazioni e dove vederla

Parma-Inter si gioca oggi, mercoledì 7 gennaio, alle ore 20.45.

Parma (4-2-3-1): Corvi; Britschgi, Circati, Valenti, Valeri; Keita, Estevez; Sorensen, Bernabé, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

La gara sarà visibile su Dazn e Sky Sport canale 251, con streaming su Sky Go, Now e app Dazn.