Parma-Inter, Cuesta: “In Chivu vedo continuità ma anche evoluzione. Diamo continuità e gioco, Pellegrino…”

Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa in vista della gara casalinga di campionato che il Parma giocherà domani contro l’Inter. Così il tecnico degli emiliani:

“Come fermarli? Giocando molto bene, con il focus di dare il nostro massimo ed essere competitivi per dare continuità al nostro processo, fare una prestazione che possa rendere orgogliosa la nostra gente“.

Ipotesi di cambio sistema tattico: “La squadra si trova con gli stessi giocatori a livello i disponibilità, carica e con tanta voglia di fare la prestazione e dare continuità”.

Su Cristian Chivu: “Ha dato una grande impronta qui, non ho il piacere di conoscerlo e ci ha dato la possibilità i giocare domani queta partita, solo cose positive perché vedo una evoluzione e una continuità nelle cose che facevano da anni e una evoluzione in certi aspetti, i miei complimenti“.

Cuesta aggiunge: “Bernabè? E’ al cento per cento.

Non mi mettevo aspettative a livello di punti, abbiamo avuto tanti eventi inaspettati ma siamo riusciti ad essere forti nelle difficoltà.

Dentro una organizzazione e stabilità stiamo provando ad adattare ognuno al massimo per aiutare la squadra e creare un impatto ancora più forte.

Pellegrino? Non mi piace mettere aspettative, è troppo imprevedibile ma so che ha un margine di miglioramento importante e ha la capacità e la voglia di fare le cose giuste per riuscire a migliorare, questo è molto importante.

Il Lecce la prossima? Si pensa partita per partita, priorità assoluta fare una grande partita contro l’Inter“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del Parma Calcio.