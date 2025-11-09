Parma, infortunio per Zion Suzuki: frattura alla mano sinistra

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 9 Novembre 2025 · Aggiornato il 9 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Zion Suzuki, stop pesante per il Parma

INFORTUNIO SUZUKI – Brutte notizie per il Parma: il portiere giapponese Zion Suzuki si è infortunato nel match di Serie A contro il Milan, uscendo dal campo visibilmente dolorante. Gli esami strumentali effettuati nelle ore successive hanno confermato una frattura scomposta al terzo dito della mano sinistra e dello scafoide.

I tempi di recupero sono ancora incerti

Il club gialloblù, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che Suzuki sarà sottoposto a ulteriori consulti specialistici nei prossimi giorni per valutare l’eventuale necessità di un intervento chirurgico. Solo dopo questi accertamenti si potrà definire una prognosi precisa, ma la sua assenza si preannuncia comunque lunga.

Un problema serio per Cuesta

L’infortunio di Suzuki rappresenta un duro colpo per la squadra di Carlos Cuesta, che perde uno dei suoi uomini chiave proprio nel momento più delicato della stagione. Tra i pali, il Parma dovrà ora fare affidamento sul secondo portiere, in attesa di capire se si renderà necessario un intervento sul mercato di gennaio.

