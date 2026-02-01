Parma, idea Strefezza per l’attacco: possibile ritorno in Serie A

Il Parma non resta a guardare e, nelle ore decisive del mercato invernale, valuta un’operazione mirata per aggiungere qualità e imprevedibilità al reparto offensivo. Il nome sul tavolo è quello di Gabriel Strefezza, esterno d’attacco classe ’97 attualmente in forza all’Olympiacos, profilo che conosce bene il calcio italiano e che potrebbe garantire un impatto immediato.

Il profilo di Strefezza

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Cresciuto calcisticamente in Italia, Gabriel Strefezza ha lasciato un segno importante con le maglie di Lecce e Como, mettendo in mostra duttilità tattica, capacità di saltare l’uomo e una spiccata intelligenza negli ultimi trenta metri. Caratteristiche che lo rendono un giocatore funzionale a diversi sistemi di gioco e particolarmente utile in un contesto che cerca soluzioni rapide e affidabili.

I numeri in Grecia e il possibile ritorno

Nella stagione 2025-26 con l’Olympiacos, l’esterno offensivo ha collezionato 21 presenze complessive, arricchite da 1 gol e 5 assist. Dati che raccontano un contributo costante, soprattutto nella costruzione del gioco offensivo. Per il Parma, l’operazione rappresenterebbe un innesto di esperienza in Serie A, senza rinunciare a freschezza e motivazioni.

Strategia Parma e scenari di mercato

Ti potrebbe interessare Inter, Massolin a un passo: accordo col Modena ai dettagli Calciomercato News

La dirigenza del Parma lavora con discrezione ma decisione, consapevole che il mercato non è ancora chiuso e che un colpo mirato può fare la differenza nella seconda parte di stagione. Gabriel Strefezza è un’idea concreta, un profilo che conosce pressioni e ritmi del nostro campionato. Le prossime ore saranno decisive: l’esterno dell’Olympiacos può diventare il colpo last minute capace di accendere l’attacco emiliano e riaccendere l’interesse anche in ottica Fantacalcio.