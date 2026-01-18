Parma-Genoa, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il lunch match apre la domenica di Serie A

Sarà Parma-Genoa ad aprire la domenica della 21ª giornata di Serie A, con un lunch match che mette in palio punti pesanti per la continuità di classifica. Al Tardini si affrontano due squadre in cerca di conferme, guidate da Cuesta e Daniele De Rossi, entrambe orientate a un approccio equilibrato ma propositivo.

Le scelte del Parma di Cuesta

In casa Parma, Cuesta sembra intenzionato a confermare il 4-3-3. In attacco spazio a Pellegrino, supportato da Ondrejka e Oristanio. A centrocampo il perno sarà Keita, affiancato da Bernabé e Sorensen. Sulle corsie difensive agiranno Delprato e Valeri, con Corvi tra i pali. Restano indisponibili Guaita e Suzuki, assenze che limitano le rotazioni.

Il Genoa di De Rossi tra certezze e ballottaggi

Il Genoa risponde con il 3-5-2 di De Rossi. Davanti la coppia sarà composta da Vitinha e Colombo, mentre in mezzo al campo restano in ballottaggio Ellertsson e Thorsby accanto a Frendrup e Malinovskyi. Sugli esterni agiranno Norton-Cuffy e Martin. In difesa Marcandalli è in vantaggio su Otoa, con Leali confermato in porta.

Parma-Genoa, le probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Pellegrino, Ondrejka. All. Cuesta

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Dove vedere Parma-Genoa in tv

Parma-Genoa, in programma domenica 18 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 12:00. Una sfida che promette equilibrio, intensità e spunti tattici interessanti.