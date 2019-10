Parma Genoa, Andreazzoli:”Ho commesso errori, non racconto i rapporti con la società”

PARMA GENOA – Ennesimo naufragio in casa rossoblù. Al Tardini la squadra esce sconfitta per 5 a 1. Pessimo primo tempo, quattro conclusioni del Parma e tre gol. Andreazzoli lascia Pinamonti in panchina tra lo stupore generale. Il tecnico adesso è a rischio esonero più che mai dopo la fiducia incassata nei giorni scorsi.

PARMA GENOA – A fine gara come riportato da Sky Sport, il mister ha cosi analizzato la sua posizione:

“Esonero? So come funzionano gli equilibri in queste situazioni. Tutto ciò che è sotto il mio controllo ho cercato di metterlo in campo stasera, come successo contro il Milan. Ho commesso errori ma penso tutti li abbiano commessi: ci sono state anche delle sopravvalutazioni dopo le amichevoli estive. Non racconto i rapporti con la società, potrà dire qualcosa di più chi ha informazioni dirette”

PARMA GENOA – Il tecnico ha poi analizzato la gara ammettendo la superiorità degli emiliani:

“Il Parma ha dimostrato di essere più forti di noi. Più precisa, più determinata e con le idee più chiare. Il punteggio poteva essere meno ignorante se avessimo fatto meno regali. La determinazione c’è stata, ci siamo fatti del male da soli. Abbiamo meritato di perdere. Abbiamo retto in maniera ordinata all’inizio, lo abbiamo fatto per un buon periodo all’inizio. Non riusciamo a cogliere l’attimo. Di contro abbiamo trovato una squadra molto precisa che ci ha fatto tre gol in sette minuti”.

Andreazzoli poi ha focalizzato l’attenzione sulla sua squadra, come ripreso da Tmw:

“Non si va in campo per farsi attaccare, il Parma è stato bravo. Retto il colpo l’abbiamo portata un pochino dove volevamo. Non c’è sempre una spiegazione, è chiaro che se si analizzano le situazioni io credo che ci sia la possibilità di fare meglio. A cominciare da me. Se fai peggio paghi. E’ usuale quello che ci è capitato stasera, non è la prima volta. Alcuni errori possono dipendere dalle mie scelte ma se certi errori si ripetono qualche domanda bisogna farsela”

LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO:

Udinese – Torino 1-0, Okaka regala tre punti a buona Udinese

Serie B 8a giornata, risultati e classifica: Chievo vs Ascoli, frenano Venezia e Cittadella, Benevento primo

Real Madrid, Marcelo: “Ci manca qualcosa, difficile vincere la Liga”

Milan, tegola per Pioli: nuovo infortunio per Bonaventura

Napoli, Milik ha rotto il ghiaccio. E Ancelotti sorride

Premier League: Gabriel Jesus e David Silva bastano al City, Chelsea e Leicester al terzo posto

Lazio Atalanta 3-3, Immobile: “Inaccettabile ma come una vittoria”. Gasperini: “Gli episodi…”

Napoli – Verona 2-0, Milik: “Felice qui”. Ancelotti: “Maturità più che qualità”. Juric: “Buona prova”

Galluzzo: “Caldara? Dopo Gasperini ha fatto fatica ad inserirsi in meccanismi nuovi” – ESCLUSIVA EC