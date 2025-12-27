Parma-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere il match

Il lunch match apre la 17ª giornata

La 17ª giornata di Serie A si apre con il lunch match tra Parma e Fiorentina, sfida delicata per entrambe le squadre, a caccia di punti pesanti per la classifica. Al Tardini va in scena un confronto che promette equilibrio, con due allenatori pronti a confermare o ritoccare le soluzioni viste nelle ultime uscite.

Le scelte del Parma di Cuesta

In casa Parma arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria. Delprato ha recuperato e sarà titolare in difesa, mentre Circati è stato convocato. Cuesta valuta il 4-3-2-1, con Estevez in mezzo al campo insieme a Keita e Bernabé. In attacco, Pellegrino agirà da riferimento centrale, supportato da Benedyczak e Ondrejka, con Oristanio pronto a cambiare il volto della gara a partita in corso.

La Fiorentina tra assenze e conferme

Nella Fiorentina pesa la squalifica di Ranieri. Vanoli dovrebbe confermare la difesa a quattro, con Comuzzo al centro al posto dell’infortunato Pablo Marì. Sulla sinistra possibile chance per Fortini, favorito su Gosens, comunque convocato. A centrocampo Ndour è in vantaggio su Sohm, mentre alle spalle di Kean agirà Gudmundsson.

Parma-Fiorentina, le probabili formazioni

Parma (4-3-3): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita; Ondrejka, Pellegrino, Benedyczak. All. Cuesta.

Fiorentina (4-4-1-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Fortini; Ndour, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson; Kean. All. Vanoli.

Dove vedere Parma-Fiorentina in tv

Parma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN, visibile tramite smart tv, app e piattaforma web.