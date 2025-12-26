Parma-Fiorentina, Cuesta: “Importante per entrambe, serve l’atteggiamento giusto”
Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga del Parma contro la Fiorentina, diciassettesima giornata di Serie A 2025/26. Le dichiarazioni principali dell’allenatore dei ducali:
“Mi aspetto una partita dove usiamo l’amarezza di due settimane fa in modo appositiva, una spinta per affrontare la partita con determinazione, l’atteggiamento che ci deve portare al risultato che vogliamo e la voglia di fare tutto per portare gioia ai nostri tifosi“.
La Fiorentina che ha trovato la sua prima vittoria: “Ci concentriamo su quello che è il nostro controllo, la nostra influenza, sappiamo le loro qualità ma sappiamo che partita dobbiamo affrontare“.
Cuesta aggiunge: Vogliamo aumentare le possibilità di creare pericoli e senza dubbio avere giocatori come Ondrejka e Oristanio ci possono aiutare a creare di più, diversamente e meglio.
Sohm? Ha caratteristiche particolari ma facciamo in modo diverso, nessuno può essere paragonato ad un altro.
Lavoriamo per trovare più soluzioni, mi aspetto una gara importante per noi come per loro, dovremo essere concentrati e con l’atteggiamento giusto. Dobbiamo essere più consistenti e concentrati sui dettagli.
I tifosi? Ci sarebbe piaciuto tantissimo essere con loro anche in questi giorni per creare un legame ancora più forte, speriamo domani possano essere con noi e giochino con noi tutta la partita “.
Qui il video integrale della conferenza pubblicata sui canali ufficiali del club emiliano.