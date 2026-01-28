Parma, è fatta per l’arrivo di Elphege: i dettagli

Il Parma è alla ricerca di profili per potenziare un attacco troppo sterile fin qui: la squadra di Carlos Cuesta, infatti, con 14 reti segnate è il secondo peggior attacco del campionato, dietro solamente al Lecce fermo a quota 13. Serve una scossa, specialmente dopo il pesante ko per 4-0 in casa dell’Atalanta: il club crociato, dopo aver finalizzato gli arrivi di Franco Carboni e Nicolussi Cavgilia, ha chiuso per il terzo colpo di questa sessione: Nesta Elphege.

PARMA, È FATTA PER NESTA ELPHEGE DALLA LIGUE 2

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i gialloblù hanno trovato l’accordo con il Grenoble per l’arrivo dell’attaccante, il quale tra la giornata di oggi e domani arriverà in Italia e si sottoporrà alle visite mediche di rito. Alto 1,96 metri, Elphege arriva per riempire il vuoto lasciato da Milan Djuric, tornato alla Cremonese nei giorni scorsi. Per caratteristiche fisiche, sembra essere il profilo ideale per essere il vice Pellegrino, e tutto l’ambiente gialloblù si augura che possa regalare i gol che mancano. In questa stagione in Ligue 2, la seconda divisione francese, il classe 2001 ha disputato 17 presenze mettendo a segno 4 gol e fornendo 3 assist.

